Общество

Мужчина сорвался со склона горы в Туве

В Туве спасли мужчину, сорвавшегося со склона горы
МЧС Республики Тыва

В Туве 26-летний мужчина сорвался со склона горы. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 30 января днем в районе слияния рек Малый и Большой Енисей — мужчина сорвался с крутого склона горы Хавырга. На место случившегося выехали спасатели экстренных служб.

Спасатели, используя альпинистское снаряжение, эвакуировали пострадавшего с высоты около 70 метров, а затем передали его врачам скорой помощи. Состояние мужчины оценили как удовлетворительное.

До этого новосибирский альпинист сорвался с горы на Алтае, сообщает nsk.kp.ru. Мужчина выжил, но получил травмы — он повредил голову и плечо. Из-за сложности маршрута экстренные службы подбирались к пострадавшему больше суток.

Ранее в Карачаево-Черкесии эвакуировали сорвавшихся со склона туристов.
 
