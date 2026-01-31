Размер шрифта
Застрявшая в Антарктике Юлия Барановская вышла на связь: «Самолет даже не прилетел»

Телеведущая Барановская заявила, что уже три дня не может вылететь из Антарктики

Телеведущая Юлия Барановская вышла на связь, сообщив о задержке возвращения из экспедиции в Антарктику. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе знаменитости.

«Наш самолет, который должен был улететь вместе с нами 27-го числа, даже не прилетел. Мы застряли в Антарктике — она нас не хочет отпускать. Сегодня уже 30-е число, и ясности о том, летаем мы сегодня или нет, пока никакой», — сказала она.

При этом, отметила телеведущая, она старается сохранять позитивный настрой и продолжает наслаждаться антарктическими пейзажами.

«У нас всё отлично! Так приятно, когда такое красивое место так категорически не хочет тебя отпускать. Вот. Счастье, конечно, полные штаны, как говорится», --отметила она.

17 октября директор Барановской Петро Шекшеев сообщил, что телеведущая была экстренно госпитализирована во время съемок на Ямале. Знаменитости стало плохо на съемках шоу «Большие семьи большой страны». В больнице ей сделали две полостные операции. Во время восстановления телеведущую поддерживали мать, сын Артем и члены съемочной группы. Звезду выписали из больницы 21 октября.

Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Софьей и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.

