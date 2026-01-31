Размер шрифта
СМИ рассказали, видят ли власти РФ шансы на прорыв в переговорах

Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Российские власти не видят больших шансов на прорыв в мирных переговорах по Украине. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, Москва не видит больших шансов на прорыв в мирных переговорах. Хотя российские и украинские военные делегации уточняют технические детали, касающиеся реализации потенциального прекращения огня, споры о территории требуют политических решений на уровне руководства, добавили они», — пишет издание.

Источники также отмечают, что сейчас есть «мало оптимизма» по поводу перемирия, так как у сторон отсутствует прогресс в территориальном вопросе. Президент России Владимир Путин по-прежнему требует от Украины вывести войска с занятых территорий Донбасса, а Киев отказывается от этого.

«Кремль считает это уступкой со стороны Путина, который, по словам источников, знакомых с ситуацией, претендует на все четыре региона Украины», — пишет Bloomberg.

30 января постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в ближайшие дни или недели прояснится, достигнут ли Россия и Украина компромисса по территориальному вопросу, который, по словам госсекретаря США Марко Рубио, является главным и прогресс по которому остается ограниченным.

Следующая встреча представителей России и Украины должна пройти 1 февраля, делегация США на ней присутствовать не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Также президент Украины Владимир Зеленский 30 января предположил, что встречу могут перенести из-за обострения ситуации с США и Ираном.

Издание The Washington Post писало, что для решения территориального вопроса необходима встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. В конце января Россия пригласила Зеленского в Москву, однако он назвал такой визит невозможным и заявил, что так же может пригласить Путина в Киев.

Ранее на Украине заявили о потере надежд на скорый мир.
 
