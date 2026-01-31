Размер шрифта
Россиян в конце февраля ждет четырехдневная рабочая неделя

Мишустин утвердил выходные в феврале в честь Дня защитника Отечества
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил сокращение рабочей недели в феврале этого года, — в конце месяца россияне будут работать с 25 по 27 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на производственный календарь.

При этом отдохнуть граждане смогут с с 21 по 23 февраля включительно (субботу, воскресенье, понедельник) — в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Всего в феврале 2026 года предусмотрено 19 рабочих дней и 9 выходных.

Следующие продолжительные выходные в России ожидаются в марте в связи с празднованием Международного женского дня. В 2026 году этот праздник приходится на воскресенье, поэтому выходными днями будут 7, 8, 9 марта. После этого жителей России ожидает четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что следующие новогодние каникулы, по предварительным прогнозам, продлятся 11 дней, а повторение рекордных 12-дневных праздников возможно в 2032 году.

Ранее в России назвали отрасли, где возможна четырехдневка в 2026 году.
 
