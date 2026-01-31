Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах

В Архангельской области автомобиль протаранил забор и врезался в частный дом

Пять человек пострадали в ДТП с машиной, врезавшейся в дом под Архангельском
Госавтоинспекция Архангельской области

Автомобиль врезался в забор и деревянный частный дом в Красноборском муниципальном округе Архангельской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция на странице в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в ночь на 31 января. Предварительно, водитель машины Great Wall двигался со стороны улицы Подгорная в направлении улицы Фестивальная в селе Черевково. Однако мужчина 1988 года рождения не справился с управлением транспортным средством, в результате чего оно съехало на обочину и затем врезалось в забор и жилой дом.

По данным Госавтоинспекции, пострадали пять человек. Троих из них — водителя автомобиля и находившихся в машине юношу 2009 года рождения и женщину 1976 года рождения — спасти не удалось. Еще двух пассажиров — мужчин 1979 и 1987 годов рождения — госпитализировали с тяжелыми травмами.

«Обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются», — говорится в заявлении.

До этого газета «Известия» со ссылкой на министерство внутренних дел Бурятии сообщила, что на трассе Береговая — Подольск произошла авария с участием автомобиля, за рулем которого находилась несовершеннолетняя девушка без водительских прав. Она не справилась с управлением на повороте, из-за чего машина съехала в кювет и врезалась в столб. Двух пассажирок доставили в медицинское учреждение, девушка-водитель не выжила.

Ранее в Пермском крае перевозивший пациентов медицинский автомобиль попал в ДТП.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!