В Архангельской области автомобиль протаранил забор и врезался в частный дом

Пять человек пострадали в ДТП с машиной, врезавшейся в дом под Архангельском

Автомобиль врезался в забор и деревянный частный дом в Красноборском муниципальном округе Архангельской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция на странице в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в ночь на 31 января. Предварительно, водитель машины Great Wall двигался со стороны улицы Подгорная в направлении улицы Фестивальная в селе Черевково. Однако мужчина 1988 года рождения не справился с управлением транспортным средством, в результате чего оно съехало на обочину и затем врезалось в забор и жилой дом.

По данным Госавтоинспекции, пострадали пять человек. Троих из них — водителя автомобиля и находившихся в машине юношу 2009 года рождения и женщину 1976 года рождения — спасти не удалось. Еще двух пассажиров — мужчин 1979 и 1987 годов рождения — госпитализировали с тяжелыми травмами.

«Обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются», — говорится в заявлении.

До этого газета «Известия» со ссылкой на министерство внутренних дел Бурятии сообщила, что на трассе Береговая — Подольск произошла авария с участием автомобиля, за рулем которого находилась несовершеннолетняя девушка без водительских прав. Она не справилась с управлением на повороте, из-за чего машина съехала в кювет и врезалась в столб. Двух пассажирок доставили в медицинское учреждение, девушка-водитель не выжила.

Ранее в Пермском крае перевозивший пациентов медицинский автомобиль попал в ДТП.