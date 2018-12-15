Давос снял ограничения с российских бизнесменов

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Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе приняли решение о снятии ограничений с российских бизнесменов на участие в ВЭФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабмине.

Снятые ограничения предполагают, что российская делегация посетит Давос — такое условие Россия ставила для участия в форуме.

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«Уровень делегации и ее состав будет определен позднее», — добавил источник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские бизнесмены вправе сами решать, принимать ли им участие в экономическом форуме в Давосе.