Лукашенко заявил, что Украина просто отдала Крым России

RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что украинцы просто отдали Крым россиянам, за этот регион никто не воевал. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

Глава государства отметил, что на полуострове не было никакой войны. Он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский и украинские власти неоднократно говорили, что считают Крым «украинским». Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что Крым является «жемчужиной» и «райским уголком», «кому бы он ни принадлежал».

«Они (украинцы. — «Газета.Ru») говорят, что война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал. За Крым никто не сражался», — сказал Лукашенко.

Политик добавил, что это было на его глазах.

В начале мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена поддержать жителей Крыма в 2014 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Путин заявил о стратегическом значении Крыма для России.

