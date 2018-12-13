Евросоюз приготовился усилить поддержку Украины

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Европейский союз (ЕС) готов усилить поддержку Украины из-за инцидента в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление по итогам саммита в Брюсселе, где обсуждалась данная тема.

В заявлении отмечается, что Европа готова принять меры для усиление поддержки Украины.

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В документе также говорится, что Евросовет «чрезвычайно обеспокоен» ситуацией в Керченском проливе и Азовском море.

«Нет оправдания применению Россией силы. Саммит требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращения кораблей и свободного прохода всех кораблей через Керченский пролив», — заключили составители документа.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что его переговоры в Брюсселе с представителями ЕС были связаны с санкциями против России.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.