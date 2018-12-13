В МЭА отметили ключевую роль России в сделке ОПЕК+

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Россия сыграла ключевую роль в заключении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на декабрьский доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отмечается, Россия выступила важным посредником при заключении сделки, проведя двусторонние встречи с Ираном и Саудовской Аравией, что помогло сохраниться соглашению ОПЕК+.

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«Группа из 24 стран договорилась встретиться в апреле, задолго до окончания срока действия соглашения, и, вероятно, в преддверии любых изменений в политике США по действию разрешений на экспорт нефти из Ирана», — говорится в докладе.

7 декабря страны-экспортеры нефти, в том числе не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки. Члены ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей, а не входящие в организацию страны — на 400 тыс. баррелей.

Ранее сообщалось, что лидер Ирана Хасан Роухани назвал сделку ОПЕК+ провалом политики вмешательства США.