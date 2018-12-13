Володин призвал европейцев задуматься после резолюции ЕП против «Северного потока — 2»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал комментарий в связи с резолюцией Европарламента (ЕП), призывающей остановить строительство «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».

По его мнению, решение ЕП обусловлено давлением Соединенных Штатов.

«Отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо», — подчеркнул Володин.

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Он призвал европейцев в преддверии выборов задуматься о тех, кто представляет их интересы в ЕП.

Ранее депутаты Европейского парламента приняли на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвали свернуть реализацию газопровода «Северный поток — 2».