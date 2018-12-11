Telegraph: кабмин Британии потратил $120 тысяч на рекламу сделки по Brexit

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Правительство Великобритании потратило более $120 тыс. на рекламу в соцсети Facebook соглашения по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, кабмин Британии потратил эту сумму на продвижение 11 видеороликов в течении недели.

Как отмечается, размещение рекламы было связано с опасениями провала голосования по сделке об условиях выхода Британии из состава ЕС в парламенте страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй отменила парламентское голосование по соглашению об условиях Brexit.