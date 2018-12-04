СМИ узнали об изменении качества и вкуса пива в России

В России могут измениться требования к производству пива, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) безопасности алкогольной продукции.

По словам источников издания, которые знакомы с ходом обсуждения нового регламента, после принятия новых правил пивовары смогут экономить на производстве.

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Новый регламент позволит заменять солод на 50% вместо ныне допустимых 20%. Отмечается, что основные заменители ячменного солода — рис и кукуруза — часто дешевле его. Также вырастет максимальная доля сахаросодержащих продуктов — с нынешних 2% до 5%.

По словам представителя российского Минфина, ведомство сделало замечание по одному пункту документа, но не уточняется по какому именно.

Ранее в Минпроторге задумались о мерах поддержки отечественной алюминиевой промышленности путем снятия запрета на продажу пива в банках ночью и в ларьках.