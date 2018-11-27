Кудрин рассказал о «застойной яме» в российской экономике

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российская экономика попала в «застойную яму», сообщает РИА «Новости».

Кудрин отметил, что последние десять лет темпы роста экономики находятся на уровне 1%. По его словам, после Второй мировой войны такого длинного периода в истории экономики России, не было.

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«Мы, в общем, последние 10 лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1% — нет. Мы в общем-то попали в серьезную такую застойную яму», — сказал Кудрин, на V Международном форуме Финансового университета.

Он отметил, что правительство снизило прогноз ВВП в 2018 году с 2,1% до 1,8%. При этом, по его словам, «будет еще ниже» даже при условии, что цена на нефть за год увеличилась в два раза.

«То есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста», — отметил Кудрин.

Ранее Кудрин дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.