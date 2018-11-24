WSJ: Трамп недоволен главой минфина США

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Президент США Дональд Трамп недоволен министром финансов Стивеном Мнучином из-за колебаний фондовой биржи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп считает, что ему возможно не стоило назначать Мнучина на пост главы минфина.

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Как отмечается, Трамп также недоволен отношением Мнучина к торговой политике США против Китая.

При этом президент США обвиняет министра финансов в повышении процентной ставки Федеральной резервной системой из-за назначения Джерома Пауэлла главой ФРС.

Ранее СМИ сообщили, что сенаторы призвали Трампа перестать критиковать решения ФРС.