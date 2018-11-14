Суд Британии подтвердил получение апелляции России по делу о долге Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/11810491/20171005_gaf_u39_917-pic905-895x505-75790.jpg">

Верховный суд Великобритании подтвердил получение апелляции России на решение Апелляционного суда Англии по делу о долге Украины в $3 млрд, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, решение английского суда предписывало провести всеобъемлющий судебный процесс по одному из аргументов в деле о суверенном долге Украины перед России.

Реклама

«Я могу подтвердить, что мы получили дела, которые относятся к этому вопросу», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что в общей сложности на рассмотрение Верховного суда поступили три дела, в одном из которых Россия выступает как апеллянт, и в двух — как ответчик. Рассматриваться, они, вероятно, будут вместе, добавили в суде.

Ранее сообщалось, что Россия подала апелляцию по делу о суверенном долге Украины.