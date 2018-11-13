СМИ назвали имя уволенной из правительства за «слив» чиновницы

Чиновницей, которую уволили из правительства России за передачу СМИ рабочей переписки министерств, была Анастасия Алексеева, сотрудница секретариата вице-премьера Антона Силуанова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в кабмине.

Еще один источник уточнил, что по состоянию на вторник, 13 ноября данные женщины были удалены из базы данных сотрудников правительства.

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Отмечается, что в предыдущем составе правительства Анастасия Алексеева работала помощницей вице-премьера Аркадия Дворковича.

Ранее сообщалось, что чиновницу из правительства уволили из-за передачи рабочей переписки в СМИ.