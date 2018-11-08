В США напомнили о возможности антироссийских санкций из-за «Северного потока — 2»
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что у американской стороны сохраняется возможность наложить санкции на Россию из-за строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает Reuters.
По словам министра, он не видит никаких признаков того, что однажды Соединенные Штаты поддержат этот проект. Перри подчеркнул, что наложение таких санкций является возможностью, которая по-прежнему сохраняется у президента страны Дональда Трампа.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что намерен встретиться с министром энергетики США Риком Перри в январе в Швейцарии.