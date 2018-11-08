ФРС США оставила базовую ставку без изменений

Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение сохранить базовую процентную ставку без изменений. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно тексту пресс-релиза, базовая процентная ставка останется на уровне 2-2,25% годовых. Также в ведомстве обратили внимание на высокие темпы роста экономической активности страны, близкий к 2% показатель инфляции и хорошие условия на рынке труда.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал повышение ставки ФРС «главной угрозой».