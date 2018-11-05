Роухани: Иран будет торговать нефтью вопреки санкциям США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран будет торговать своей нефтью вопреки санкциям со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Роухани, при помощи санкционных ограничений Соединенные Штаты стремились довести продажи иранской нефти до нуля.

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«…но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции», — подчеркнул Роухани.

Ранее глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что Вашингтон не позволит компаниям из Евросоюза вести бизнес одновременно и с США, и с Ираном.