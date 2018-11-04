«Нафтогаз» приступил к реализации «плана Б» из-за «Северного потока — 2»

Главный коммерческий директор «Нафтогаз» Украины Юрий Витренко заявил, что компания приступила к реализации «плана Б» из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина не смогла помешать строительству газопровода.

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Он также добавил, что из-за «Северного потока — 2» транзит газа через территорию Украины может полностью прекратиться.

Витренко добавил, что «план Б» предусматривает компенсацию убытков Украины из-за газопровода.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина представляет собой «фейл-кейс».