Сечин опроверг сообщения о выходе Eni из совместных проектов с «Роснефтью»

Итальянская компания Eni не выходила из проектов с «Роснефтью», совместная работа компаний продолжается, сообщил ТАСС глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Слухами не надо пользоваться <…>, наше сотрудничество с Eni идет по графику. Ни из каких проектов они не выходили, и работа продолжается», - сказал он.

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Комментируя сообщения в СМИ о якобы выходе Eni из проекта по бурению на шельфе Черного моря, Сечин отметил, что в рамках этого проекта в полном соответствии с графиком проведена геологоразведка и на этом этапе не требуется никаких дополнительных действий.

Но это не означает выход итальянской компании из проекта, подчеркнул глава «Роснефти».

Компания Eni - один из стратегических партнеров «Роснефти» в освоении континентального шельфа РФ.