Лидер правящей партии Грузии рассказал о плюсах выращивания конопли

Основатель и председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что выращивание конопли могло бы оказать позитивное воздействие на грузинскую экономику. Слова Иванишвили передает РИА «Новости».

Ранее грузинский премьер Мамука Бахтадзе заявлял, что правительство задумалось о выращивании конопли для использования ее в медицинских целях. Также, предположил Бахтадзе, растение можно отправлять на экспорт.

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Иванишвили поддержал идею правительства и выразил уверенность, что культивирование конопли окажет позитивное влияние на грузинскую экономику. При этом он подчеркнул, что по этому вопросу необходимо согласие всех слоев общества.

«Обсуждение темы культивации марихуаны для экспорта продолжится, и если мы удостоверимся в том, что это действительно имеет риски, то команда «Грузинской мечты» не пойдет против общества», — отметил Иванишвили.

Он добавил, что выступил за выращивание конопли, так как на ее экспорте сельское хозяйство может заработать »$1 или $2 млн» в год.

Ранее сообщалось, что кандидата в президенты Грузии задержали на фестивале конопли.