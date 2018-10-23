Путин дал прогноз по росту госзакупок у малого бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил, что объем государственных закупок у предприятий малого и среднего бизнеса к 2024 году должен вырасти до 5 трлн руб., передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время объем госзакупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 3 трлн руб, а в 2015 году компании с госучастием покупали 100 млрд руб.

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«В текущем году, по предварительным данным, это уже более 3 трлн руб. Теперь корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с бизнесом предстоит взять следующую высоту — к 2024 году довести объем закупок до 5 трлн руб. Вполне достижимый результат», — сказал Путин.

По словам президента, доля технически-сложной продукции и услуг достигла уже почти 70% от объема всех закупок. Путин подчеркнул, что данную тенденцию необходимо сохранить.

Данное заявление президент сделал в ходе выступления на форуме организации «Опора России».

Ранее сообщалось, что Путин поручил продлить надзорные каникулы для малого бизнеса.