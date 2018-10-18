Набиуллина рассказала о судьбе криптовалютной лихорадки в мире

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что криптовалютная лихорадка в мире начинает сходить на нет, передает РИА «Новости» с форума инновационных финансовых технологий в Сочи.

По ее словам, бизнес начинает подходить к использованию этих технологий более осторожно.

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«Мы проводим форум в четвертый раз, и за это время успела разгореться криптовалютная лихорадка, которая к счастью, на наш взгляд, начинает сходить на нет. За это время такие технологии, как блокчейн, вызывали безумный энтузиазм, и, на наш взгляд, сейчас начинается более трезвое отношение к таким технологиям», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что за последние годы произошло изменение в понимании финансовых технологий.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ажиотаж вокруг криптовалют сходит на нет.