Reuters: российские чиновники отказались раскрыть план дедолларизации экономики

Российские власти не намерены раскрывать план дедолларизации экономики, который будет утвержден правительством, сообщает Reuters.

Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, план будет представлен премьеру Дмитрию Медведеву.

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Однако в настоящее время есть технические разногласия между ведомствами.

«Сейчас мы быстро их дошлифуем и, надеюсь, (скоро правительство рассмотрит)», — сказал Моисеев.

На вопрос о том, будет ли после этого план опубликован, Моисеев отрицательно. Он отметил, что документ находится под грифом «для служебного пользования».

Отмечается, что разногласия возникли между Минфином, Минэкономразвития и Банко России.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что России необходимо переходить с доллара на международные расчеты в другие валюты с учетом экономической логики.