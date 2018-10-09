ВТБ Капитал: дивидендная доходность акций «Роснефти» может составить 11%

Дивидендная доходность акций «Роснефти» в этом году может достичь 7,2%, а если благоприятная макроэкономическая конъюнктура сохранится и в следующем году, то по итогам 2019 г. дивидендная доходность может составить порядка 11%, считают аналитики ВТБ Капитал.

Подобные ожидания обсуславливаются сделанном компанией акцентом на освоении имеющих налоговые льготы месторождений, в сочетании с существенным восстановлением цен на нефть.

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«Так, если «РН-Юганскнефтегаз» по итогам восьми месяцев 2018 года увеличил добычу на 7,1% год к году, то на новых месторождениях Верхнечонское, Ванкор, им. Требса и Титова добыча снизилась на 11,8%, — отмечается в докладе. — Хотя НПЗ Роснефти имеют сравнительно низкий коэффициент сложности (выход светлых нефтепродуктов около 67%), а конъюнктура внутреннего нефтепродуктового рынка оставляет желать лучшего (ценовые премии на рынке моторного топлива в России остаются под давлением), все это перевешивает высокий уровень мировых цен на нефть, благоприятно сказывающийся на показателях добывающего бизнеса «Роснефти».

Согласно базовому сценарию аналитиков ВТБ Капитал (нефть 72 долл./барр., USDRUB 67), внешние и внутренние регуляторные изменения могут в 2019 году дополнительно принести «Роснефти» $2,7 млрд на уровне EBITDA. «Компания должна выиграть как от введения НДД, так и от дальнейшего наращивания добычи трудноизвлекаемой нефти (по планам компании, к 2020 году ее объем должен вырасти до 33 млн т – против примерно 19 млн т в настоящий момент, согласно нашей оценке). Налоговые льготы, связанные с высокой обводненностью Самотлорского месторождения, принесут «Роснефти» в 2019 году $0,5 млрд. Помимо этого, мы полагаем, что поддержку перерабатывающему бизнесу компании окажет введение плавающих акцизов», - говорится в отчете.

Третьего октября акции «Роснефти» обновили исторический максимум и впервые достигли отметки 500 рублей за штуку.