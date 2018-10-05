Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Курс российской валюты растет по отношению к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 10.05 мск, курс евро расчетами «завтра» снизился на 30 коп. и составил 76,85 руб. При этом доллар уменьшился на 21 коп. и достиг показателя в 66,81 руб.

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Ранее сообщалось, что курс доллара США к рублю превысил 67 рублей.