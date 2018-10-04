Bloomberg: тирании доллара приходит конец

Гегемония доллара на мировых рынках пошатнулась, а мировые лидеры начали отказываться признавать его доминирующее положение. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что пока США сохраняют мировое лидерство на рынках, так как доллар пользуется спросом, однако остается вопрос, как сохранить доллар востребованным. Среди способов автор материала называет сохранение дипломатических контактов, сохранение доступности доллара для торговых партнеров США и отказ от использования валюты как «дубинки» для других государств.

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При этом, подчеркивает агентство, в мире начинают постепенно отказываться от доллара. В частности, Россия сокращает свои активы в американской валюте, а Китай начал заключать контракты на энергетическом рынке в юанях. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявлял, что хотел бы иметь «полностью независимые» от США финансовые инструменты, не желая видеть ЕС «вассалом» Штатов.

Ранее СМИ сообщили, что правительство России планирует отказаться от доллара.