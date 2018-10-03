Новак анонсировал новую встречу с министром энергетики США

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что намерен встретиться с министром энергетики США Риком Перри в январе в Швейцарии, передает РИА «Новости».

По его словам, встреча должна состояться на полях на Всемирного экономического форума в Давосе.

Реклама

«Мы договорились продолжать контакты, очередная встреча, скорее всего, может состояться также на Давосском форуме», — сказал Новак.

Он отметил, что предложил Соединенным Штатам вступить в Форум стран-экспортеров газа.

Международный экономический форум в Давосе состоится 22-25 января 2019 года.

Прошлая встреча глав министерств энергетики состоялась 13 сентября 2018 года. По ее итогам Новак отметил общность взглядов двух стран.