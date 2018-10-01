В Минэкономразвития предсказали снижение курса доллара в октябре-декабре

Министерство экономического развития России прогнозируют снижение курса доллара в оставшиеся месяцы года, передает РИА «Новости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития до 2024 года.

В Минэкономразвития ожидают, что в октябре-декабре 2018 года курс доллара вернется к уровню 64-65 рублей.

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Как отмечается, оптимистические ожидания связаны с благоприятными факторами, определяющими курс рубля к иностранным валютам. В их числе указываются значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост.

«В этих условиях Минэкономразвития России ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64-65 рублей за доллар в октябре-декабре 2018 года», — говорится в прогнозе.

Ранее сообщалось, что Минфин дал прогноз курса рубля до 2035 года.