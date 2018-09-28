В ЦБ назвали признаки хищения с карт

На сайте Банка России опубликовали признаки операций, которые могут быть остановлены по решению банка, так как проводятся без согласия клиента.

«В первую очередь банк должен решить вопрос о приостановке операции, если информация о получателе перевода уже содержится в формируемой Банком России базе данных о случаях и попытках хищений. Второй признак, который указывает на то, что операция может проводиться для кражи денег, – совпадение информации о параметрах устройств, используемых для совершения перевода через информационную систему (например, интернет-банк), с информацией о параметрах устройств из базы данных», — говорится в тексте сообщения.

Также о возможном проведении незаконной операции говорит несоответствие характера, объема и параметров транзакций обычным операциям, которые проводит клиент. Также в банке обратили внимание на время суток, день и место проведения операции с конкретного устройства. Отмечается, что в случае, если банк примет решение, что операция содержит признаки, указывающие на вероятность ее проведения злоумышленниками, он должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех обстоятельств, в случае, если связаться с клиентом не удалось, у банка есть право приостановить операция на срок до двух суток.