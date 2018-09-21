Исследование: у россиян осталось меньше свободных денег

Объем «свободных денег» у россиян в августе текущего года сократился на 12,9% и составил 23,6 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Отмечается, что под индексом свободных денег «Ромира» подразумевается разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

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«Сезон отпусков заканчивается, жители страны возвращаются в прежний график и готовятся к осени, увеличивая необходимые траты, в частности, на продукты и товары повседневного спроса, а также бытовые услуги», — пояснили в холдинге.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян в августе сократились на 0,9% в годовом выражении.