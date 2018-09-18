Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые с 8 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,06%, до 2375,21 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,23%, до 1102,05 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 59,26 коп., до 79,35 руб., курс доллара уменьшился на 8,68 коп., до 68,19 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 31,4 коп., составив 73,21 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55%, до $77,62 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,44%, до $68,39 за баррель.

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