«Пасхальные дроны»: беспилотники доставили куличи российским военным на СВО

Беспилотники доставили пасхальные куличи российским военнослужащим на передовую. Об этом сообщает канал «Звезда».

Канал опубликовал видео, на котором дроны сбрасывают пасхальные куличи на позиции группировки «Запад» российских Вооруженных сил.

Куличи для российских бойцов выпекли военные повара, войсковой священник освятил их. Яйца и пасхальный хлеб бережно упаковали в защитную пленку для доставки военнослужащим.

Минобороны РФ также показало, как дроны задействовали для доставки куличей в зону действия «северной» группировки российских ВС.

12 апреля православные христиане отмечают Пасху. В этот день принято угощать друг друга куличами и крашеными яйцами.

Со вчерашнего дня в зоне СВО вступило в силу пасхальное перемирие. Его предложил президент РФ Владимир Путин, украинская сторона поддержала предложение. Однако, по информации источников, обе стороны уже нарушили перемирие. Власти приграничных регионов также сообщили об атаках украинских сил — по городу Льгову в Курской области и Шебекино в Белгородской области.

Ранее на видео попала встреча российских и украинских бойцов во время Пасхи.