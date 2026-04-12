«Кроме Чебурашки»: почти все российские фильмы убыточны без учета господдержки

Почти все российские фильмы остаются убыточными, если не учитывать государственную поддержку. Об этом сообщил президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов, передает ТАСС.

«Если отбросить субсидии государственные и представить, что фильмы создаются напрямую продюсерами как коммерческая единица, то у нас все фильмы практически, кроме «Чебурашки», оказываются в минусе», — отметил Кудряшов.

Продюсер также сообщил, что высокие кассовые сборы не гарантируют фильмам окупаемость. Он добавил, что на этом фоне прибыльными остаются единичные проекты.

«[Чебурашка] — это единственный проект с начала года, который хоть как-то вышел в плюс», — сказал Кудряшов.

Продюсер выразил мнение, что государственную модель поддержки кино нужно менять, так как субсидии не должны содержать кинопроизводство на постоянной основе, а только стимулировать его развитие.

До этого стало известно, что в новогодние праздники рекордную кассу собрали «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино». При этом «Союзмультфильм» уже готовит 20 новых картин.

Ранее сын Михалкова призвал создать нового героя уровня Чебурашки.

 
