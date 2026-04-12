Мужчина не выжил во время пожара в Петербурге

В Петербурге во время пожара в многоквартирном доме не выжил мужчина. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 12 апреля в многоквартирном доме на проспекте Мечникова. В комнате площадью в десять метров, расположенной в трехкомнатной квартире, произошло возгорание. Огонь распространился по всей комнате.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из опасной зоны 20 человек. Одного человека спасти не удалось.

Сам пожар ликвидировали примерно за 40 минут. Возле дома, где все случилось, была замечена машина «Петербурггаз».

