Коронавирус не способен вызывать аллергию, рассказала врач

Врач Зыкова: коронавирус не вызывает аллергию, а вызывает дисбаланс иммунитета
Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM

Коронавирус не вызывает аллергию у переболевших людей, однако он может вызвать дисбаланс иммунитета, что может спровоцировать аутоиммунные заболевания у ранее здоровых людей, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского Университета Минздрава России Ольга Зыкова.

«Доказанных данных, что коронавирус способен вызывать аллергию нет, но он вызывает глобальную дисрегуляцию иммунной системы, следствием которой является иммуноопосредованное повреждение собственных тканей и органов, приводящее к системному воспалению и развитию аутоиммунных заболеваний. На сегодняшний день множество исследований показали возможность возникновения таких аутоиммунных заболеваний, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, гломерулонефрит, васкулит, аутоиммунный гепатит и другие», — объяснила доктор.

Важно отметить, что риск развития аутоиммунных заболеваний после COVID-19 варьируется в зависимости от множества факторов, включая возраст, тяжесть перенесенной инфекции и наличие сопутствующих хронических заболеваний.

«Все вирусы, включая SARS-CoV-2 (коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19), со временем меняются и ответить однозначно, что вирус стал слабее, нельзя. Если в начале пандемии вирус был неизвестным для человеческой популяции и регистрировались преимущественно тяжелые формы заболевания, то в настоящее время наличие у большей части населения иммунитета (после перенесенной болезни или после вакцинации) снижает заболеваемость и тяжесть течения коронавирусной инфекции. Однако у лиц из групп риска (дети до 5 лет, взрослые старше 65 лет, беременные, люди с сахарным диабетом, онкопатологией и т.д.) заболевание может протекать в тяжелой форме и требовать медицинского наблюдения в стационаре», — заметила доктор.

