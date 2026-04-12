После окончания пасхального перемирия Украина может потерять оставшуюся под контролем ВСУ частью Донбасса. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По словам аналитика, после окончания пасхального перемирия интенсивность боевых действий усилится.

«Поражение ВСУ будет полным и еще более горьким. А победа России будет еще более впечатляющей и, возможно, более неожиданной, чем все думали», — сказал он.

31 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы дала Украине два месяца на вывод войск с территории Донбасса, а иначе условия мирного договора изменятся. В апреле Зеленский в очередной раз отказался отводить войска с территории Донбасса, объяснив свое решение «огромными рисками» для Киева.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Зеленский должен был «уже сегодня» вывести войска с территории Донбасса. Также Песков заявил об отсутствии дедлайнов для вывода ВСУ из Донбасса.

Ранее экс-премьер Польши призвал Украину согласиться на территориальные уступки.