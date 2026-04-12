Женщина впервые стала главным тренером клуба Бундеслиги

IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Немецкая специалистка Мари-Луизе Эта стала исполняющей обязанности главного тренера берлинского «Униона», сообщает пресс-служба клуба.

34-летняя Эта стала первой в истории мужского футбола, кто возглавила клуб из высшего дивизиона одного из европейских первенств. Эта проведет во главе столичной команды как минимум пять матчей Бундеслиги.

После 29 туров берлинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка. В ближайшем туре «Унион» сыграет против «Вольфсбурга». Эта игра пройдет в субботу, 18 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

