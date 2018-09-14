Экс-премьер Украины раскрыл судьбу кредита в $3 млрд Януковичу от России

Бывший премьер Украины Николай Азаров назвал «бредовыми» заявления властей страны о том, что три миллиарда долларов, которые были выданы Россией как займ экс-президенту Украины Виктору Януковичу, были взяткой за отказ от соглашения по ассоциации с ЕС, передает ФАН.

«Порошенко за четыре года так и не сумел доказать, как ни силился, что эти три миллиарда были потрачены нецелевым образом. Все они поступили в казну Украины, будучи израсходованы в соответствии с бюджетными целями», — сказал Азаров.

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В связи с этим, подчеркнул бывший глава украинского правительства, у Высокого суда Лондона не было как формальных, так и фактических оснований отправлять дело на апелляцию. Азаров отметил, что подобное решение английского суда можно объяснить давлением правительства.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины по возврату России долга на $3 млрд.