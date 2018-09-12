Госдума одобрила закон о нулевой ставке НДС для международных рейсов

Госдума приняла в первом чтении законопроект по введению нулевой ставки НДС для услуги в аэропортах по обслуживанию международных авиарейсов. Об этом сообщается на сайте парламента.

По словам заместителя министра финансов Ильи Трунина, услуги по обслуживанию судов разделят на две группы: по обслуживанию тех самолетов, которые выполняют внутренние рейсы, тут установить обычный режим, общую ставку налогообложения НДС, а при обслуживании международных рейсов установить ставку 0%.

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«Такое решение позволит аэропортам возмещать весь «входной» НДС, а, с другой стороны, никак не повлияет на стоимость авиаперевозок для пассажиров, так как у нас в стране установлены на внутренние рейсы фиксированные ставки НДС, и все превышение НДС, которое будет, возможно, возникать в такой ситуации, будет возмещаться за счет бюджета», — сказал Трунин.

Ранее сообщалось, что кабмин внес в Госдуму изменения ставки НДС для международных рейсов.