Орешкин объяснил, что определит годовую инфляцию в России

Министр экономического развития России Максим Орешкин допустил, что инфляция превысит прогноз министерства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, годовая инфляция находится в большой зависимости от курса валюты. По прогнозу Минэкономразвития на 2018 год, она должна была составить 3,4%.

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«Сохранение его (курса. – Газета.Ru) на уровне, близком к текущему, будет означать, что [инфляция] будет выше», — объяснил Орешкин.

Он добавил, что в настоящее время «больших сюрпризов нет». Также министр допустил, что восстановление рубля может позволить достичь спрогнозированного показателя в 3,4%.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обеспокоены колебаниями курса рубля.