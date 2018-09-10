В России могут обязать интернет-магазины принимать оплату банковской картой

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что интернет-магазины могут обязать принимать банковские карты при оплате товара. Об этом сообщает RNS.

Он подчеркнул, что комитет разработал соответствующий законопроект.

«Это законопроект, касающийся того, что вся интернет-торговля должна обслуживаться с помощью платежных карт. Мы хотели поддержать в этом вопросе только карту «Мир», то есть все интернет-магазины должны были принимать… эту платежную карту», — сказал Аксаков.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил предоставить правительству право устанавливать платеж в отношении товаров, которые граждане покупают в зарубежных интернет-магазинах.