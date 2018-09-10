Медведев сообщил начале работы правкомиссии по модернизации экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о начале работы правительственной комиссии по модернизации экономики и инновациям. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я подписал документ о начале работы новой правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию. Она должна заниматься определением основных направлений механизмов технологического развития в стране, выбором форм, методов госрегулирования, координацией работы органов власти», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что возгласит комиссию лично.

Ранее Медведев назвал дату рассмотрения пакета законопроектов по бюджету на три года.