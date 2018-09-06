США ввели новые санкции против КНДР

Минфин США ввел санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, эта компания «связана со зловредной киберактивностью властей Северной Кореи».

Как отмечается, попавший под санкции гражданин КНДР связан с проведением кибератак против американских компаний.

Реклама

Ранее сообщалось, что северокорейские государственные СМИ обвинили США в заговоре против КНДР.

Как отмечалось, СМИ обвинили США в заговоре с целью «развязать войну» с Пхеньяном