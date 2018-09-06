Курс евро превысил 80 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с 11 апреля этого года.

К 18.31 мск курс евро поднялся до 80,6 руб. Вырос также курс доллара — до 69,4 руб. Всего за сутки евро подорожал на 1,21 руб., доллар — на 1,15 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, 7 сентября, вырос на 23 коп., до 79,37 руб. Курс доллара уменьшился на 21 коп., до 68,25 руб., следует из данных ЦБ.

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