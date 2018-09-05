Bloomberg: на втором референдуме по Brexit британцы проголосуют против выхода из ЕС

В Великобритании более скептично относятся к идее Brexit (выход из Европейского союза), чем когда-либо, и, вероятно, британцы проголосуют против выхода из ЕС, если правительство объявит второй референдум. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на новое исследование института социальных исследований NatCen.

Причиной изменения отношения британцев стал растущий страх о том, что выход из ЕС нанесет ущерб экономике Великобритании, говорится в исследовании. Общественная поддержка членства в Евросоюзе находится на самом высоком уровне когда-либо — по результатам исследования 59% избирателей поддержат эту идею в случае второго референдума по Brexit. О том, чтобы решительно выйти из ЕС говорят 41% респондентов.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает против проведения второго референдума. Тем не менее, главная оппозиционная сила правительства — Лейбористская партия сохраняет открытым вопрос проведения повторного национального голосования после завершения переговоров между Лондоном и ЕС, отмечается в материале.

В настоящее время между европейской и британской сторонами проходят переговоры об условиях выхода из ЕС. Договориться об условиях планируется к ноябрю, чтобы у Великобритании было время на одобрение итогового соглашения в британском и европейском парламентах до дня выхода Британии из ЕС, который назначен на 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЕС ищет компромиссную сделку с Мэй по Brexit. Помимо этого, британский кабмин сообщал, что правительство выделит £3 млрд на подготовку к выходу из Евросоюза.