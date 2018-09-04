Первые энергоблоки ТЭС в Крыму могут заработать в октябре

Замглавы Минэнерго России Андрей Черезов заявил, что первые энергоблоки Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе будут введены в эксплуатацию в октябре текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ввод в эксплуатацию первых энергоблоков крымских ТЭС запланирован на октябрь 2018 года», — сказал Черезов.

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Он также отметил, что «ВО «Технопромэкспорт» обеспечил техническую и технологическую готовность первой очереди строительства парогазовых установок Балаклавской ТЭС и Таврической ТЭС.

В мае Черезов сообщил, что Минэнерго предварительно рассчитывает на ввод второй очереди Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе в октябре-ноябре.