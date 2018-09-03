Эрдоган посчитал помехой зависимость мировой торговли от доллара США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский доллар является помехой для мировой торговли. Об этом сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, в связи с тем, что зависимость торговли по всему миру от доллара США является помехой, нужно переходить на расчеты в национальной валюте.

Ранее Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в международной торговле. По мнению президента Турции, система торговли в долларах в настоящее время является самой большой проблемой, так как манипуляции с курсом валют вызывают сомнения в сильной и здоровой турецкой экономике.