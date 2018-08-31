ЦБ отозвал лицензию у «К2 Банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество К2 Банк К2 Банк (АО). Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 августа 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество К2 Банк К2 Банк (АО)», — заявили в ЦБ.

Реклама

Отмечается, что банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму порядка 400 млн рублей, связанные с оплатой посреднических услуг по привлечению принципалов, что привело к искажению финансового результата его деятельности.

По величине активов Кредитная организация занимала 349 место в банковской системе России.